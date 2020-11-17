У Миколаєві родині померлої від Covid-19 лікарки не виплачують компенсацію

У Миколаєві сімейного лікаря Галину Колянчикову відмовляють визнавати померлою від професійного захворювання, а тому її родина не може отримати компенсацію. Рідні померлої витратили на її лікування близько 80 тис. грн.

65-річна Галина працювала сімейним лікарем і померла від набряку легенів, який виник через коронавірус. На четвертий день хвороби рентген показав двобічну пневмонію у медика, а ще через чотири дні жінку у тяжкому стані привезли до лікарні, але не врятували.

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Спеціальна комісія, яка розслідувала справу медика, встановила – жінка інфікувалася не на роботі, а від чоловіка.

Галина Колянчикова була у групі ризику через цукровий діабет, приймати пацієнтів з температурою у центрі первинної медико-санітарної допомоги, кажуть, їй забороняли.

Санітарні лікарі Держпродспоживслужби, які брали участь у розслідуванні причин смерті сімейної лікарки, з’ясували: за тиждень до хвороби вона прийняла двох пацієнтів із коронавірусом. Тому, найімовірніше, інфікувалася на робочому місці.

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