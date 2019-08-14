У Миколаєві загорівся локомотив Інтерсіті Херсон-Київ
13 серпня, о 17.30 вечора, локомотив Інтерсіті сполученням Херсон-Київ спалахнув на вокзалі Миколаєва.
Гасити пожежу приїхали 12 людей особового складу ДСНС та три одиниці техніки. Додатково залучили пожежний поїзд від залізничного вокзалу.
Диміла кабіна тепловоза і генераторний відсік.
Локомотив одразу відчепили та відігнали на безпечну відстань.
Близько 18.00 пожежу ліквідували. Ніхто не постраждав.
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Згодом привезли новий локомотив і пасажирів відвезли до Києва.
Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на 18 поїздів до популярних морських курортів.
2019-08-14
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