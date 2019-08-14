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У Миколаєві загорівся локомотив Інтерсіті Херсон-Київ

13 серпня, о 17.30 вечора, локомотив Інтерсіті сполученням Херсон-Київ спалахнув на вокзалі Миколаєва.

Гасити пожежу приїхали 12 людей особового складу ДСНС та три одиниці техніки. Додатково залучили пожежний поїзд від залізничного вокзалу.

Диміла кабіна тепловоза і генераторний відсік.

Локомотив одразу відчепили та відігнали на безпечну відстань.

Близько 18.00 пожежу ліквідували. Ніхто не постраждав.

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Згодом привезли новий локомотив і пасажирів відвезли до Києва.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на 18 поїздів до популярних морських курортів.

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