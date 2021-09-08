У Нідерландах заслухали родичів загиблих в авіакатастрофі MH17

У Нідерландах продовжують слухання у судовій справі про збитий над Донбасом Boeing-777, що виконував рейс МН17. Цього разу слово надали близьким та рідним загиблих, які розповіли суду про наслідки трагедії для них.

Ріа ван дер Стін виступала першою в суді й процитувала дисидента Олександра Солженіцина – російською. Аби її почули передусім росіяни. І ті, хто дослухається до путінського режиму. Ріа втратила в авіакатастрофі, своїх батьків.

– Я пам’ятаю, як надійшло повідомлення, що мого батька ідентифікували. А знаєте як? За шматочком кістки з його руки, завдовжки два сантиметри – це все, що знайшли. А мій тато був на зріст понад два метри. А серед решток – знайшли лише маленький шматочок, – сказала вона.

Минуло сім років, а біль втрати не слабшає в сім’ях загиблих і досі. Ріа, як і решта рідних, не має жодного сумніву, що саме Москва винна у вбивстві 298 людей, що були на борту.

Загалом у суді заслухають понад 90 родичів жертв – з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії й Канади. Бо саме громадяни цих країн – серед жертв загиблих у катастрофі MH17. Процес розгляду справи по суті триватиме три тижні. Його поділять на кілька етапів. Висловитися дадуть усім. Для тих, хто не зможе приїхати на засідання особисто – надають доступ через інтернет в онлайн режимі.

Читайте У Нідерландах до слухань у справі рейсу MH17 долучили нового прокурора

Джеймс Різк, який втратив батьків, взяв слово з Австралії.

– Кожен бачить як поводиться Росія у цій справі. Яку дезінформацію розповсюджує Росія, і як Росія відкидає усі звинувачення і заперечує свою причетність, – розповів він.

Родичі не вірять, що причетних до збиття Боїнга врешті-решт покарають, попри висновки міжнародної слідчої комісії, які чітко довели , що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу Бук, завезеного з Росії.

У червні 2019 року назвали імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування Бука. Серед них троє громадян Росії та один громадянин України. Зокрема, і колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони ДНР Ігор Гіркін, він же Стрєлков.

– Сім років тому ви розбили мою сім’ю та обрали найстрашніший спосіб, який тільки можна собі уявити. Сім років потому я твердо вирішила, що ви ніколи, ніколи не зламаєте мого духу, здатності жити та любити так, як цього хотіли б мої дорогі батьки, – сказала у суді Ванесса Різк, яка також втратила батьків в ававіакатастрофі.

Усіх своїх громадян Росія нині дуже “оберігає” від міжнародного слідства. Ще перед початком засідання суддя, що головує Гендрік Стейнгаюс повідомив, що Москва відмовила в допиті трьох обвинувачених росіян. А Україна повідомила, що їй невідоме місцеперебування четвертого обвинуваченого, громадянина України Леоніда Харченка, який воював на боці так званої ДНР.

Вирок Окружний суд Гааги має оприлюднити наприкінці 2022 року. І як Росія не намагається перекласти провину на Україну – ще у лютому в Нідерландах заявили, що для цього немає жодних підстав. Позаяк, тоді у липні 2014 року, коли був збитий рейс МН17, у бойовиків на Донбасі не було такого озброєння. Крім того, Київ не мав інформації, що повітряний простір у небезпеці для міжнародних рейсів.

Детальніше про докази проти Росії у справі про MH17, читайте на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.