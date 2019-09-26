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У Німеччині підрахували допомогу Україні від початку війни

Німеччина відреагувала на критику Дональда Трампа і Володимира Зеленського, що Берлін мало робить для підтримки України.

За останні 5 років німці виділили Україні €1,4 млрд, пояснюють у парламенті. Йдеться про багатомільйонні кредити і гуманітарну допомогу.

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Про недостатню підтримку з боку Євросоюзу, Німеччини і Франції український президент зазначив у телефонній розмові з очільником Білого Дому.

Згодом, Володимир Зеленський пояснив журналістам у Нью-Йорку, що вдячний Берліну і Парижу за особливу підтримку Києва.

Утім, розмова з Трампом відбулася у складний для українців період, тоді Росію повернули в ПАРЄ, а будівництво Північного потоку 2 не мало належного спротиву з боку країн Євросоюзу.

Володимир Зеленський наголосив, що на момент розмови з Трампом він сказав правду і допомога європейських лідерів дійсно ослабла.

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським поставив свої інтереси вище за державні.

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