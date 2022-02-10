У Німеччині стартував Берлінале: які фільми покаже Україна

У німецькій столиці стартував 72 кінофестиваль Берлінале. Він триватиме з 10 до 20 лютого. Захід проходить під гаслом Менше політики, більше кохання.

Цей фестиваль вважається одним із найпрестижніших поряд із Каннським та Венеційським. Через пандемію кіноогляд триватиме лише шість днів.

Доступ публіки обмежать та вимагатимуть сертифікат вакцинації та негативний тест на коронавірус.

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Упродовж фестивалю покажуть 256 фільмів з 69 країн. Міжнародне журі фестивалю очолив американський режисер М. Найт Ш’ямалан.

За головні нагороди фестивалю – Золотого та срібного ведмедів – поборються 18 фільмів виробництва 15 країн.

Відкриває фест Петер фон Кант французького режисера Франсуа Озона.

Від України покажуть дві картини у суміжних програмах.

Це стрічка Клондайк Марини Ер Горбач – про збитий над Донбасом Boeing MH-17.

І документальний фільм Терикони Тараса Томенка – про життя дітей у прифронтовій зоні на Сході України.

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