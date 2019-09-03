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У Німеччині українці примусили чоловіка зняти футболку з символікою “ДНР”

Небайдужі українці перешкодили пропаганді “ДНР” у Німеччині.

У місті Ульмі, в черзі у супермаркеті наші співвітчизники несподівано для себе побачили чоловіка у футболці з символікою сепаратистського формування.

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Чоловікові, як виявилося, з Боснії – зробили зауваження. Той не відреагував.

Очевидці намагалися викликати поліцію, але ті сказали – приходьте до дільниці, пишіть заяву.

Тоді українці самотужки примусили чоловіка зняти ганебну футболку й хотіли її забрати. Та прихильник терористів швидко втік разом із нею.

Раніше Факти ICTV писали про спецназ РФ, який зазнав невдачі, коли штурмував відкрите вікно.

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