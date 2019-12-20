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У Німеччині заборонили таксі Uber

Суд Франкфурта заборонив сервіс Uber.

Причиною стали порушення правил справедливої конкуренції.

Позов подала компанія-суперниця Taxi Deutschland.

У Німеччині система Uber найбільше розвинена у Берліні, Франкфурті та Мюнхені. При чому співпрацює сервіс лише з компаніями прокату авто та їхніми ліцензованими водіями.

Читайте: Uber запускає безкоштовний сервіс для відстеження ситуації на дорозі

Тепер Uber готується оскаржити рішення суду на заборону.

Раніше сервіс Uber Shuttle запустив у столиці України маршрут від Позняків до Дорогожичей.

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