У Німеччині заборонили таксі Uber

Суд Франкфурта заборонив сервіс Uber.

Причиною стали порушення правил справедливої конкуренції.

Позов подала компанія-суперниця Taxi Deutschland.

У Німеччині система Uber найбільше розвинена у Берліні, Франкфурті та Мюнхені. При чому співпрацює сервіс лише з компаніями прокату авто та їхніми ліцензованими водіями.

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Тепер Uber готується оскаржити рішення суду на заборону.

Раніше сервіс Uber Shuttle запустив у столиці України маршрут від Позняків до Дорогожичей.

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