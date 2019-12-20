У Німеччині заборонили таксі Uber
Суд Франкфурта заборонив сервіс Uber.
Причиною стали порушення правил справедливої конкуренції.
Позов подала компанія-суперниця Taxi Deutschland.
У Німеччині система Uber найбільше розвинена у Берліні, Франкфурті та Мюнхені. При чому співпрацює сервіс лише з компаніями прокату авто та їхніми ліцензованими водіями.
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Тепер Uber готується оскаржити рішення суду на заборону.
Раніше сервіс Uber Shuttle запустив у столиці України маршрут від Позняків до Дорогожичей.
2019-12-20Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.