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У Норвегії відкрили перший в Європі підводний ресторан

Перший в Європі підводний ресторан – відкрили у Норвегії. Вечерю на морській глибині вже забронювали понад 7 тис. людей. Назвали заклад Андер, що з норвезької означає – диво.

Гості спускаються сходами через широку трубу з бетону. Одночасно в ресторані можуть перебувати понад півсотні відвідувачів. Вечеря з 18-ти страв з напоями коштує 430 доларів.

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Всередині величезне панорамне вікно, з якого можна спостерігати за різноманітними рибами та іншими морськими мешканцями. Архітектори запевнили, що конструкція витримає будь-які погодні примхи. Стіни з бетону товщиною майже метр захистять навіть від найсильнішого шторму.

До слова, ресторани, паби та кав’ярні Києва, які не зачиняють дверей після опівночі.

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