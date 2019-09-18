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У Новій Зеландії почали зйомки пріквела Гобіта

Знамените селище гобітів у Новій Зеландії, що стояло порожнім після зйомок кіноциклу Володар перснів і пріквела Гобіт, незабаром знову заселять.

Там зніматимуть нове фентезі про низькоросликів з волохатими ногами. Цього разу це буде серіал за мотивами все тієї ж популярної книги Джона Толкіна Братство кільця.

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Утім, у серіалі будуть нові сюжетні лінії, які відсилатимуть глядача у час, що передував подіям, описаним у книжці.

Права на екранізацію компанія Amazon купила ще два роки тому. В перші два сезони вкладуть $500 млн. За планами, на екрани серіал має вийти вже у 2020 році.

Нагадаємо, сценарист та генеральний продюсер серіалу Чорнобиль Крейг Мейзін виступив на щорічній конференції Ялтинська європейська стратегія.

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