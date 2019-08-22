Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

У Новій Зеландії спікер на засіданні парламенту годував немовля

Спікер парламенту Нової Зеландії вів засідання з дитиною на руках. На своїй сторінці у Twitter чоловік написав, що разом з ним був VIP-гість.

Батько хлопчика в цей час доповідав перед депутатами, тож спікер його підміняв. Він спокійно тримав малюка на руках і годував його із пляшечки.

Читайте: У Новій Зеландії зіткнулися два літаки: є жертви

Спікер вже не вперше допомагає своїм колегам. Під час виступу однієї з депутаток він тримав на руках її маленьку донечку. З 2017 року парламентарям Нової Зеландії дозволили працювати й одночасно доглядати за своїми дітьми.

Нагадаємо, поліції Нової Зеландії вдалося запобігти спробі ще одного теракту на території країни.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Верховна Рада IX скликання: чому не варто сміятися з людей простих професій у парламенті
Конституція, кнопкодавство та мовний закон: чим запам’яталися Ради минулих скликань
Плюси та мінуси монобільшості Слуги народу у Раді – Решмеділова
Конкретні перемоги замість пафосних заяв – позиція Слуги народу щодо Донбасу
Парламентські моделі у світі: особливості та яка з них підходить Україні
Гройсман назвав головні загрози для нового парламенту
Спікер парламенту Грузії пішов у відставку
У Новій Зеландії зіткнулися два літаки: є жертви

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка