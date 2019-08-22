У Новій Зеландії спікер на засіданні парламенту годував немовля
Спікер парламенту Нової Зеландії вів засідання з дитиною на руках. На своїй сторінці у Twitter чоловік написав, що разом з ним був VIP-гість.
Батько хлопчика в цей час доповідав перед депутатами, тож спікер його підміняв. Він спокійно тримав малюка на руках і годував його із пляшечки.
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Спікер вже не вперше допомагає своїм колегам. Під час виступу однієї з депутаток він тримав на руках її маленьку донечку. З 2017 року парламентарям Нової Зеландії дозволили працювати й одночасно доглядати за своїми дітьми.
Нагадаємо, поліції Нової Зеландії вдалося запобігти спробі ще одного теракту на території країни.
2019-08-22
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