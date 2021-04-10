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Факти / Відео / Україна

У Пісках чутно ворожі танки, артилерію та як копають окопи

Піски – до війни престижне передмістя Донецька, жило тут до трьох тисяч людей. Нині лишилося 11 осіб на все селище.

З-поміж руїн видніються башти-близнюки аеропорту імені Прокоф’єва. То вже Донецьк, окупований, тимчасово.

Ось я вам показую приход міни 120-ї. Перша тут лягла і пішло далі нас обкидати. На перемир’я вони не йдуть, навпаки йде загострення, – військовослужбовець ЗСУ.

Перед мінометною атакою, як це зазвичай буває, над позицією покружляв безпілотник окупантів.

Перепаханий боєприпасами ґрунт – оце й є унаочнення того загострення, яке спостерігають армійці від кінця березня по всій лінії оборони. Ворог нарощує важке озброєння, яке за Мінськими домовленостями ще у 15 році мали взагалі прибрати із передової.

Коли сутеніє із того боку долинає гуркотіння важкої техніки – найманці, явно, не до перемир’я готуються.

Гусянку чути, колісну техніку, танки, артилерія, САУшки. Укріплюються, копають свої окопи, поближче до нас.

Під вечір стало відомо – боєць із сусіднього підрозділу зазнав  кульового поранення. Загрози життю немає.

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