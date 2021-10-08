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Валентина Летяк |

У Польщі загорівся автобус з 29 українськими туристами

У польському місті Томашув-Любельський під час руху вулицею Замойською вночі 6 жовтня загорівся автобус, який прямував із  Слупська до Тернополя. У салоні було 29 пасажирів та два водії – усі громадяни України.

Займання виникло несподівано. Автобус швидко зупинили і вивели усіх на повітря. Ніхто з українських туристів не постраждав.

Полум’я дуже швидко охопило транспортний засіб, але пожежникам вдалося його загасити.

За попередніми даними, причина займання – блокування і перегрів гальмівної системи.

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