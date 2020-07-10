У повній ізоляції. Військові облаштовують мости для відрізаних сіл на Прикарпатті

У Верховинському районі на Прикарпатті, де велика вода знесла переправи і відрізала села від цивілізації, інженерні підрозділи оперативного командування Захід облаштовують спеціальні переправи та встановлюють військові мости.

Від великої води селяни оговтуються досі. Частина гірських сіл ще заблокована, адже стихія зруйнувала дороги та мости швидше, ніж їх можна відновити. Люди живуть в напрузі – бо дістатися до них екстреним службам буде важко, або взагалі неможливо.

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Вибратися із села не можуть й жителі Волової – вода зруйнувала єдину переправу, яка сполучала їх з Верховиною. Понад 200 людей у повній ізоляції. Усі прохання відновити міст поки були марними.

На підмогу людям прибули військові. Над річкою Волова встановлюють близько 30 метрів переправи. Такі мости військові зазвичай використовують для переміщення бойової техніки, та тепер допомагають постраждалим від повені районам відновити транспортне сполучення.

Загалом на Прикарпатті негода зруйнувала близько 200 мостів та переправ через гірські річки. Військові, рятувальники та лісівники не припиняють відновлювати інфраструктуру та розчищати русла, укріплювати береги. Та до повної ліквідації наслідків стихії ще довго.

Негода в Черкаській області

Черкащину не залишає руйнівна негода. О четвертій ранку села Черкаського району накрив град зі шквальним вітром.

У селі Худяки буревій на своєму шляху поламав десятки дерев, проїзд кілька годин був заблокований.

У будинках подекуди повибивало вікна, пошкодило паркани та дахи, град розміром з перепелине яйце понівечив пластикові фронтони та вибив городину.