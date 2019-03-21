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У приватних басейнах та будинках! Навала отруйних жабенят у Флориді

Навала жабенят в американському штаті Флорида. Тисячі маленьких ропух заполонили містечко Палм-Біч-Ґарденс на узбережжі Атлантичного океану. Їхня популяція різко зростає.

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Милі на вигляд жабенята, можуть бути небезпечні, адже цей вид – отруйний. Нині вони на тротуарах, у приватних басейнах та будинках. На боротьбу із жабами вивели бригади екологів. Фахівці кажуть, нашестя невдовзі мігрує у нелюдні території.

До слова, черги і бійки: в Китаї ажіотаж через чашки у формі котячої лапи.

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