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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

У РФ дефіцит пального | Розпад Росії | Блекаут у жовтні | Новини Факти ICTV за 18.09.2023

– Ракетна атака на Україну вночі 18.09.2023 — деталі;

– Захід боїться розпаду Росії: наскільки реальні страхи наших союзників;

– Шокуючі свідчення британського добровольця, який потрапив у полон РФ;

– Вже й міністрам не вистачає: в РФ гострий дефіцит пального;

– З надскладними пораненнями: як лікарі Дніпра рятують ЗСУ з найгарячіших точок;

– ДНК-лабораторія: як ідентифікують тіла загиблих;

– Реабілітаційний центр для поранених військових Recovery відкрився на базі медоб’єднання;

– Блекаут 2024: чого нам чекати насправді;

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 20:00 (18.09.2023).

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