Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
У РФ дефіцит пального | Розпад Росії | Блекаут у жовтні | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
– Ракетна атака на Україну вночі 18.09.2023 — деталі;
– Захід боїться розпаду Росії: наскільки реальні страхи наших союзників;
– Шокуючі свідчення британського добровольця, який потрапив у полон РФ;
– Вже й міністрам не вистачає: в РФ гострий дефіцит пального;
– З надскладними пораненнями: як лікарі Дніпра рятують ЗСУ з найгарячіших точок;
– ДНК-лабораторія: як ідентифікують тіла загиблих;
– Реабілітаційний центр для поранених військових Recovery відкрився на базі медоб’єднання;
– Блекаут 2024: чого нам чекати насправді;
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 20:00 (18.09.2023).
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