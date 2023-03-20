У РФ закінчуються колись космічні запаси боєприпасів: чи допоможе Китай

Росія відчуває гострий дефіцит боєприпасів, країна-агресор наразі приблизно у такій ситуації, в якій була Україна наприкінці березня – середині квітня 2022 року, коли майже закінчилися снаряди радянського зразка, і їх довелося збирали по всьому світу.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив народний депутат, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

– Незважаючи на ті космічні запаси боєприпасів 152-го калібру, які були у РФ ще з радянських часів, вони вичерпуються. І вона бігає по всьому світу, щоб перекупити. Але позитив у тому, що ті країни, які за нас, уже нам їх передали. А ті, які зберігають нейтралітет, тобто країни Азії та Африки, – не дали нам, але не дають і РФ, – пояснив нардеп.

Він також впевнений у тому, що Пекін також не надасть Москві боєприпаси, бо для нього це червона лінія.

– Для експортно орієнтованого Китаю – це просто смерть, і дуже швидка, тому що він насправді більше зав’язаний на зовнішній світ, ніж РФ, – підсумував політик.

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