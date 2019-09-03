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У Росії блогера засудили на 5 років через пост у Twitter

У Росії блогеру дали 5 років тюрми за коментар у Twitter.

31 липня Владислав Синиця під вигаданим ім’ям Макс Свєтлов поширив у Twitter дописи із закликом до помсти силовикам, які жорстоко розганяли акції протесту в Москві.

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Зокрема, омонівці били і жінок, і літніх людей, декому зламали руки й ноги. Проте московський суд такі дописи засудив і визнав блогера винним у розпалюванні ненависті.

Слідство тривало рекордні 2 дні, а суд розглянув справу за добу. 30-річний блогер уже заявив, що не мав злочинного наміру, коли писав свій пост.

Нагадаємо, 27 липня на попередній акції протесту затримали 1373 осіб, з яких 42 неповнолітніх та 18 співробітників ЗМІ, зокрема кореспондент Deutsche Welle Сергій Дік і журналіст The Village Павло Яблонський.

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