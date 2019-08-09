У Росії хочуть створити спеціальні місця для мітингів

У Росії хочуть обмежити право проводити мітинги.

У спеціальній комісії із захисту державного суверенітету і запобігання втручанню у внутрішні справи хочуть створити спеціальні місця для проведення акцій протесту.

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До цього, дві суботи поспіль у Москві відбувалися масові мітинги за чесні вибори в Міську думу. Омонівці жорстко розігнали і побили людей, майже 2 тисячі затримали.

До слова, як пройшли мітинги в Москві на підтримку незалежних кандидатів у Мосміськдуму – в матеріалі Фактів ICTV.

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