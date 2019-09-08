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У Росії проходять місцеві вибори

У Росії день голосування. Громадяни обирають депутатів і керівників місцевих органів влади.

Вибори відбуваються у 85 регіонах, зокрема і в окупованому Росією Криму, а саме в Севастополі. Російська влада відмовляла представникам опозиційних сил у реєстрації через надумані причини. І це обурило росіян.

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Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів відбувалися в Москві щосуботи із середини липня. Влада жорстко розганяла людей, які просто разом прогулювалися  бульварами.

До слова, Факти ICTV повідомляли детальніше про акції протесту в Росії.

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