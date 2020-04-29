Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ / Росія

У Росії за день 5 тис. осіб захворіли на коронавірус – карантин продовжено

Росія – на другому місці в світі за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус за добу. За день недугу підхопило понад 5 тис. осіб. Загалом заражених майже 100 тис. Нові випадки зараження виявлені у 82 регіонах Росії, найбільше їх у Москві – понад 2 тис.

Карантин в країні не оголошували, та росіяни сидять по домівках – офіційно це називається неробочими тижнями. Напередодні Путін продовжив такі канікули до 11 травня. Очільники підприємств стривожені простоєм та його наслідками для економіки. В Росатомі співробітники масово хворіють. Керівник Росатому назвав ситуацію особливо тривожною у трьох так званих атомних містах, де розташовані підприємства компанії.

Нагадаємо, коронавірус до Чернігова могли привезли з Росії. Про це на брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Владислав Кухар.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Продавали неіснуючі маски: у Києві СБУ штурмом взяла квартиру банди шахраїв
Продавали неіснуючі маски: у Києві СБУ штурмом взяла квартиру банди шахраїв
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Нові жертви коронавірусу на Житомирщині – померли чоловіки 18 і 85 років
Нові жертви коронавірусу на Житомирщині – померли чоловіки 18 і 85 років
На в’їзді в Каховку встановили блокпости, в автобуси пускають за перепустками
На в’їзді в Каховку встановили блокпости, в автобуси пускають за перепустками
Скасування карантину: Степанов закликав “потерпіти” два тижні
Скасування карантину: Степанов закликав “потерпіти” два тижні
В Україні після 11 травня введуть адаптивний регіональний карантин
В Україні після 11 травня введуть адаптивний регіональний карантин
Кабмін має намір дозволити роботу продуктових і аграрних ринків
Кабмін має намір дозволити роботу продуктових і аграрних ринків
З якої тканини краще шити захисні маски
З якої тканини краще шити захисні маски

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка