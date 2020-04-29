У Росії за день 5 тис. осіб захворіли на коронавірус – карантин продовжено

Росія – на другому місці в світі за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус за добу. За день недугу підхопило понад 5 тис. осіб. Загалом заражених майже 100 тис. Нові випадки зараження виявлені у 82 регіонах Росії, найбільше їх у Москві – понад 2 тис.

Карантин в країні не оголошували, та росіяни сидять по домівках – офіційно це називається неробочими тижнями. Напередодні Путін продовжив такі канікули до 11 травня. Очільники підприємств стривожені простоєм та його наслідками для економіки. В Росатомі співробітники масово хворіють. Керівник Росатому назвав ситуацію особливо тривожною у трьох так званих атомних містах, де розташовані підприємства компанії.

Нагадаємо, коронавірус до Чернігова могли привезли з Росії. Про це на брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Владислав Кухар.

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