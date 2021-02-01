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У Росії за відмову блокувати інформацію про мітинги штрафуватимуть соцмережі

У Росії почав діяти закон, який зобов’язує соціальні мережі шукати та блокувати інформацію про несанкціоновані владою мітинги. За відмову компаніям загрожують величезні штрафи – від сотень тисяч до мільйонів рублів.

Протестні акції координуються переважно за допомогою соцмереж.

Напередодні мітинги на підтримку опозиціонера Навального пройшли в 140 містах Росії. Затримали понад 5 тис. людей. На придушення акцій влада кинула рекордну за останні 20 років кількість поліцейських.

ЄС та Держдепартамент США засудили дії російської влади та вимагають відпустити затриманих. Правоохоронці діяли вкрай жорстко: застосовували кийки, сльозогінний газ та електрошокери. До початку протестів у багатьох містах перекрили центральні райони.

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31 січня люди у Росії знову вийшли на вулиці міст, щоб висловити свою підтримку опозиційному політику Олексію Навальному, який нині перебуває у СІЗО Матроська тиша.

За даними ЗМІ, поліція на акціях протесту затримала близько 4,5 тис. людей.

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