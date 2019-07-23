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У Росії згорів дитячий табір – є загиблі

У Росії в Хабаровському краї при пожежі в дитячому таборі загинуло троє дітей, ще один хлопчик у дуже важкому стані – обгоріло 90% тіла. Попередні версії  трагедії – несправний обігрівач або пожежа виникла, бо діти повішали на нагрівальний прилад мокрі речі.

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Вогонь спалахнув о третій ночі, коли підлітки спали. Полум’я швидко перекинулося на сусідні намети. Вихователі змогли врятувати більшість дітей – підлітки вискакували часто босі і в піжамах.

Табір торік пройшов сертифікацію, але пожежники його не оглядали. Загалом у наметах відпочивало майже двісті дітей.

Нагадаємо, 18 липня в Японії підпалили студію аніме Kyoto Animation.

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