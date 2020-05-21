У Рожищі на Волині вщент згорів будинок: 11 родин залишилися без даху над головою

Без даху над головою в одну мить залишилися 11 родин з міста Рожище на Волині. Колишнє приміщення гуртожитку, де мешкали люди, загорілося серед білого дня. Налякані люди вибігали зі своїх квартир навіть не збагнувши, що трапилося. Кого вдома не було – залишилися навіть без документів.

Місцеві рятувальники приборкати вогонь не змогли. Гасити пожежу збіглися люди з усіх навколишніх вулиць. Наповнювали відрами з водою пожежну цистерну та виносили з квартир цінні речі. Мешканці у розпачі, оскільки згоріло усе, що мали. Їх тимчасово прихистили сусіди та родичі. Докладніше у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, у Чернігівській області в селі Моложава Городнянського району у приватному житловому будинку виникла пожежа. На місці пожежі виявлено чотири загиблих особи без ознак насильницької смерті.

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