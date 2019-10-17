У Ризі на урочистостях із Зеленським затримали росіян, які видавали себе за журналістів

У столиці Латвії під час урочистостей за участю Володимира Зеленського поліцейські затримали двох чоловіків з телекамерою та мікрофоном, які видавали себе за журналістів, але не мали жодної акредитації.

Після церемонії покладання квітів до пам’ятника Свободи українським президентом та його латвійським колегою, вони намагалися взяти інтерв’ю у Володимира Зеленського, та їм завадила поліція.

Невідомі назвалися кореспондентами російського телеканалу НТВ, хоча приїхали до Латвії за туристичними візами. Поліція затримала їх до з’ясування обставин.

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До слова, Володимир Зеленський за підсумками переговорів з латвійським президентом Егілсом Левітсом заявив, що звільнені моряки проходитимуть лікування і реабілітацію в Латвії.

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