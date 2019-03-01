У садках і школах Миколаєва дітей годували маргарином. Хто понесе відповідальність

Махінації з продуктами, якими годують дітей у садках та школах, у Миколаєві розгорівся скандал. Правоохоронці після масових обшуків виявили порушення, тож цього тижня чиновники почали виїздити у дитячі заклади з перевірками – вони самі куштують сніданки.

Як уже розповідали Факти, одеська фірма постачала у дитсадки маргарин замість вершкового масла. Різницю – 7 млн грн бюджетних грошей комерсанти поклали у кишеню. Тепер чиновники переглядають систему організації дитячого харчування у місті.

Правоохоронці ж кажуть, винен не лише постачальник.

У змові і міська рада, і департамент освіти, і комунальне підприємство з організації харчування. Останні – виправдовуються: закуповують продукти через Прозоро. Контролювати ж якість мають кухарі. Та люди, які десятки років варять їсти малюкам, клянуться, що не можуть відрізнити маргарин від масла.

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Перевіряти міськрада має право лише документацію, чистоту складів і холодильників. Щоб переконати, що продукція нормальна, постачальники на камеру влаштовують перфоманс – їдять самі і пригощають перевіряльників. Щоправда, не маслом.

Нині перевіряють, чому переможцем тендера двічі виявилася фірма, яка спокійно годувала малечу небезпечними для неї харчами.

Відкрили кримінальне провадження за зловживання службовим становищем. Лише після скандалу продукти пообіцяли спершу перевіряти на складах комунального підприємства, а звідти надсилати у садочки і школи.

До слова, на Львівщині, яка поки лідирує за кількістю хворих на кір в Україні, розпочали масову вакцинацію школярів. Впродовж трьох тижнів у планах захистити 50 тисяч нещеплених учнів.

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