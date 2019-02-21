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У школах і садках Миколаєва дітей замість масла годували спредом

135 обшуків за один день. Правоохоронці шукають докази закупівлі неякісних продуктів для шкіл та дитсадків Миколаєва.

Чиновників і підприємців підозрюють у змові та привласненні 7 мільйонів бюджетних грошей на оборудці із харчуванням дітей.

Схема працювала із 2017 року. Для шкільних їдалень закуповували неякісні продукти за завищеними цінами.

Цьогоріч на харчування дітей міська влада виділила 82 мільйони гривень. Одним із переможців конкурсу з постачання знову виявилася фірма, що закуповувала продукти, небезпечні для дітей. Відомо, що замість вершкового масла дітям давали спред.

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До слова, на Львівщині, яка поки лідирує за кількістю хворих на кір в Україні, розпочали масову вакцинацію школярів. Впродовж трьох тижнів у планах захистити 50 тисяч нещеплених учнів.

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