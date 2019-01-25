У школі Луцька уроки фізкультури проводять у підвалі

Понад півтисячі учнів 13 школи Луцька вже й забули, що таке справжні уроки фізкультури – особливо взимку. Адже підвальне приміщення, яке відвели для фізвиховання затісне – із м’ячем не пограти, естафети не провести. Замість активних ігор – вони грають у шашки або настільний теніс.

Старий спортзал аварійний, а нового не має. От і бігають діти інколи на заняття у підвал або по морозу до сусіднього приміщення.

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Будувати новий спортзал ніхто не поспішає. Батьки отримують лише відписки. Сам проект уже готовий. Добудувати хочуть ще й актову залу, якої тут ніколи не було, майстерні, навчальні класи та їдальню. Бо нині понад півтисячі школярів на обід бігають в окреме приміщення.

Ціна питання понад 70 млн. гривень Взяти участь у фінансуванні закликають і об’єднану громаду, яка межує з Луцьком. Адже третина школярів – із навколишніх сіл. У громаді не відмовляються, але рішення поки не ухвалили.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що школярів Одеської області навчатимуть по інтернету.

Опубліковано Cічень, 25 в 11:08



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