У школі Луцька уроки фізкультури проводять у підвалі
Понад півтисячі учнів 13 школи Луцька вже й забули, що таке справжні уроки фізкультури – особливо взимку. Адже підвальне приміщення, яке відвели для фізвиховання затісне – із м’ячем не пограти, естафети не провести. Замість активних ігор – вони грають у шашки або настільний теніс.
Старий спортзал аварійний, а нового не має. От і бігають діти інколи на заняття у підвал або по морозу до сусіднього приміщення.
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Будувати новий спортзал ніхто не поспішає. Батьки отримують лише відписки. Сам проект уже готовий. Добудувати хочуть ще й актову залу, якої тут ніколи не було, майстерні, навчальні класи та їдальню. Бо нині понад півтисячі школярів на обід бігають в окреме приміщення.
Ціна питання понад 70 млн. гривень Взяти участь у фінансуванні закликають і об’єднану громаду, яка межує з Луцьком. Адже третина школярів – із навколишніх сіл. У громаді не відмовляються, але рішення поки не ухвалили.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що школярів Одеської області навчатимуть по інтернету.