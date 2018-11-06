У школі на Харківщині хлопці побили дівчинку. Освітяни кажуть – сама винувата
На Харківщині у селі Бердянка під час перерви юрба школярів напала на дівчинку. Нині дитина в лікарні. На щастя попередній діагноз – травма хребта – не підтвердився, в дитини забиття стегна. Через постійні скарги на біль в нозі її відправили до Харкова.
У школі кажуть – шестикласниця Оксана сама винна в тому, що сталося, адже постійно чіпляється до дітей і вирішує питання кулаками – цього разу на великій перерві грала з хлопцями у футбол, діти не поділили хто стоятиме на воротах, і вона перша напала на однокласника.
Читайте: Булінг в школі: що це таке і як з ним боротися
Хлопці говорять, що дівчинку не били, лише хотіли заступитися за товариша – звідки ж в дитини травма ноги, адже вона й досі, за словами лікарів, не може ходити без милиць – в школі й самі поки не розібралися.
Чи був це булінг з боку дітей, навмисне побиття чи випадкова травма – наразі розбираються в поліції.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим небезпечний булінг у школах.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!