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У школі на Харківщині хлопці побили дівчинку. Освітяни кажуть – сама винувата

На Харківщині у селі Бердянка під час перерви юрба школярів напала на дівчинку. Нині дитина в лікарні. На щастя попередній діагноз – травма хребта – не підтвердився, в дитини забиття стегна. Через постійні скарги на біль в нозі її відправили до Харкова.

У школі кажуть – шестикласниця Оксана сама винна в тому, що сталося, адже постійно чіпляється до дітей і вирішує питання кулаками – цього разу на великій перерві грала з хлопцями у футбол, діти не поділили хто стоятиме на воротах, і вона перша напала на однокласника.

Читайте: Булінг в школі: що це таке і як з ним боротися

Хлопці говорять, що дівчинку не били, лише хотіли заступитися за товариша – звідки ж в дитини травма ноги, адже вона й досі, за словами лікарів, не може ходити без милиць – в школі й самі поки не розібралися.

Чи був це булінг з боку дітей, навмисне побиття чи випадкова травма – наразі розбираються в поліції.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим небезпечний булінг у школах.

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