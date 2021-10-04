У Швеції цього тижня оголошуватимуть лауреатів Нобелівської премії

Нобелівський тиждень розпочинається у Швеції. 4 жовтня комітет однієї з найпрестижніших премій на планеті оголосить цьогорічного лауреата з медицини.

У вівторок – з фізики, у середу – з хімії, у четвер – з літератури. Ім’я переможця чи переможниці премії миру оголосять у п’ятницю 8 жовтня.

Грошова частина нагороди цього року еквівалентна $1,1 млн.

Церемонія вручення Нобелівської премії відбудеться 10 грудня у Стокгольмі. Захід проходитиме у форматі телетрансляцій. Протягом тижня організатори хочуть провести святковий банкет, лекції, семінари від лауреатів, а також концерти.

Через пандемію нагороди лауреатам уже другий рік поспіль вручатимуть у їхніх країнах.

До заходів Нобелівської премії зможуть долучитися лише місцеві жителі, всі інші зможуть спостерігати за трансляцією онлайн.

Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку вручають за винаходи, видатні досягнення в науці чи значний вклад у культуру та розвиток суспільства. Сума нагороди постійно змінюється.

Премію присуджують щороку з 1901 року. Нобелівські премії традиційно вручають під час урочистої церемонії 10 грудня – у день смерті Альфреда Нобеля.

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