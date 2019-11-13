У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою: понад 10 загиблих і 20 поранених

У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою. Загинули за різними даними від 10 до 13 людей.

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Ще майже 20 осіб поранені. Багато у важкому стані, тому кількість загиблих може зрости.

Аварія сталася поблизу міста Нітра, за 100 кілометрів на схід від столиці Братислави. Причини трагедії з’ясовують.

Нагадаємо, на автодорозі у Львівській області легковий автомобіль зіткнувся зі шкільним автобусом з дітьми.

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