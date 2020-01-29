У справі неякісної броні для українських БТРів оприлюднили нові докази

Не вщухає скандал навколо української броні, з якої виробляють БТРи для армії. На п’яти з 12 машин, що наприкінці минулого року відправлені до війська, таки є тріщини у місцях зварювання.

29 січня видання Defense Express, що спеціалізується на оборонній тематиці, оприлюднило документ, підписаний начальником 85-го військового представництва Міноборони Олегом Плющаковим, де він вказує на наявність пошкоджень у вже готових БТРах і на яких стоїть знак якості цього ж військового представництва.

Нагадаємо, інформаціно-консалтингова компанія Defense Express виклала фото борні нових українськх БТР на яких є тріщини, порожнечі і непровари у швах.

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