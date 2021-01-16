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У США готуються до протестів під час інавгурації Байдена

У американському ФБР зазначають, що під час інавгурації новообраного президента Джо Байдена дуже висока загроза масових заворушень. Спецслужби фіксують величезну кількість закликів до протестів у соцмережах.

Зокрема лунають і пропозиції вийти на вуличні акції зі зброєю. Тому усіх потенційно небезпечних осіб перевіряють.

У Міністерстві оборони США вже погодили надати до 25 тис. військових для забезпечення порядку під час інавгурації Байдена 20 січня. Армійці відправлені з усіх штатів і будуть розміщені навколо Вашингтона для захисту столиці.

Окрім того, проведення заходів у центрі Вашингтона обмежила платформа Facebook.

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