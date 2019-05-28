У США хочуть заборонити технологію розпізнання облич

В Америці починають відмовлятися від системи розпізнавання обличь. У Сан-Франциско вже заборонили її використання державним агенціям і поліції.

Ініціатори вважають, що це може порушувати права і свободи американців. Державні структури можуть зловживати стеженням.

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Технологія нова, вона часто помиляється, невинних людей видають за злочинців. За результатами одного з експериментів, технологія не правильно розпізнала 28 членів Конгресу, але найчастіше помиляється програма із розпізнаванням жінок і темношкірих.

До слова, сліди нищівних руйнувань залишила серія торнадо в американських штатах Канзас і Оклахома.

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