У США народилася дитина з антитілами до Covid-19 після вакцинації матері

У США народилась перша у світі дитина з антитілами проти коронавірусу. Захист малюк отримав від матері. Жінку вакцинували препаратом Moderna за три тижні до пологів. Загалом у Штатах повністю щеплені майже 40 млн людей – кожен четвертий дорослий. Ще 30 млн отримали поки першу дозу.

Від Флориди і до Аляски – щодня у Сполучених Штатах вакцинують майже 2,5 млн осіб. 21% дорослих отримали принаймні одну дозу. Пріоритетні групи щодня розширюються. До першого травня тут, у Вашингтоні, як і, за планом, по всій Америці, обіцяють відкрити доступ до вакцини усім дорослим, не залежно від професії чи стану здоров’я.

Нині в дії – три вакцини – Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Нерідко під час запису на укол є можливість вибрати. Але здебільшого американці, за порадою лікарів, погоджуються на ту вакцину, яка доступна їм найшвидше. В одному з центрів у Філадельфії щеплення можна отримати без запису. Тут колють тільки вакцину від Johnson & Johnson. Вона показала меншу ефективність, але для захисту потрібна лише одна доза.

Не зменшуються черги і на схожих пунктах вакцинування у Флориді. Тут до імунізації населення підключили військових. У солдатів все проходить чітко. За один день тут вакцинують до 5 тис. людей.

Вакцинуватися багато флоридців поспішають. Адже пляжі і вулиці курортних міст – уже переповнені туристами. Поліція Маямі Біч напередодні затримала понад сотню студентів на весняних канікулах, які відмовлялися дотримуватися протоколів безпеки. Не набагато краща ситуація була і на фестивалі байкерів у Дайтона Біч.

Для колективного імунітету треба, аби антитіла були у щонайменше 70% населення. Якщо зняти обмеження зараз – на країну чекає четверта хвиля пандемії. Зокрема про це президент Джо Байден і віце-президент Камала Гарріс говоритимуть впродовж свого турне країною. Ще одна мета – переконати вакцинуватися тих, хто цього робити не хоче. У цьому президент покладається на допомогу місцевих лідерів громадської думки.

Минулого тижня президент Байден, у своєму першому телевізійному зверненні до американців, попросив кожного вакцинуватися і зробити свій внесок у перемогу над Covid-19. Аби вже 4 липня країна змогла відзначити День незалежності і від вірусу.

Скільки українців готові вакцинуватися від Covid-19?

Результати опитування, проведеного з 5 по 9 березня, свідчать, що понад половина (51,5%) українців не мають наміру робити щеплення від Covid-19.

12% мають намір зробити його в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення).

16% мають намір це зробити, але пізніше, 10% мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися, – зазначили у соціологічній службі.

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