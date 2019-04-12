Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

У США опора ЛЕП впала на авто з людьми – відео зафіксувала вулична камера

Унікальне відео відзняла дорожня камера спостереження у США.

У містечку Таквілі на північному заході країни під час негоди опора лінії електропередачі обвалилася просто на машину.

На щастя, минулося без жертв. Водій та його дружина відбулися легкими пораненнями.

Читайте: Повінь у США: надзвичайний стан, затоплена авіабаза і жертви

Однак, через струм та обірвані дроти, вони доволі довго не виходили з машини.

Рятувальники змогли почати операцію лише тоді, як електрику на лінії вимкнули й наближатися до машини було безпечно.

До слова, сильні зливи у Бразилії – 11 загиблих, затопило завод Mercedes.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Допоможе покращити кібербезпеку – Фріланд про співпрацю з Україною
США закликали ООН визнати Гуаїдо президентом Венесуели
Частина України, Росія і Туреччина: США склали список небезпечних країн
Спалах кору у Нью-Йорку: оголошено надзвичайний стан
Здали навіть оригінал Пікассо! Чому ломбарди у США – трендові місця
Дитина заблокувала iPad батька на 48 років
Гігантський град у США: шматки сягали розміру бейсбольного м’яча
Трамп звільнив міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка