У США опора ЛЕП впала на авто з людьми – відео зафіксувала вулична камера
Унікальне відео відзняла дорожня камера спостереження у США.
У містечку Таквілі на північному заході країни під час негоди опора лінії електропередачі обвалилася просто на машину.
На щастя, минулося без жертв. Водій та його дружина відбулися легкими пораненнями.
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Однак, через струм та обірвані дроти, вони доволі довго не виходили з машини.
Рятувальники змогли почати операцію лише тоді, як електрику на лінії вимкнули й наближатися до машини було безпечно.
До слова, сильні зливи у Бразилії – 11 загиблих, затопило завод Mercedes.
2019-04-12Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.