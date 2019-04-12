У США опора ЛЕП впала на авто з людьми – відео зафіксувала вулична камера

Унікальне відео відзняла дорожня камера спостереження у США.

У містечку Таквілі на північному заході країни під час негоди опора лінії електропередачі обвалилася просто на машину.

На щастя, минулося без жертв. Водій та його дружина відбулися легкими пораненнями.

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Однак, через струм та обірвані дроти, вони доволі довго не виходили з машини.

Рятувальники змогли почати операцію лише тоді, як електрику на лінії вимкнули й наближатися до машини було безпечно.

До слова, сильні зливи у Бразилії – 11 загиблих, затопило завод Mercedes.

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