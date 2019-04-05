У США презентували летючий костюм, надрукований на ЗD-принтері
Летючий костюм, надрукований на ЗD принтері презентували у США.
Він дозволяє людині вільно злітати і м’яко опускатися. Має 5 турбореактивних двигунів, які можуть працювати на різному паливі.
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Зроблений з нейлону та алюмінію і розвиває швидкість 52 км/год.
Це розробка британської компанії Gravity Industry, яка створює літаючі костюми.
До слова, останні технології в архітектурі та дизайні: виставка Якість життя у Мілані.
2019-04-05Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.