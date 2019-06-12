У США пропонують постачати Україні ракети класу “земля-повітря”

Американський конгрес рекомендує розблокувати продаж Україні ракет класу земля-повітря.

Двоє конгресменів – демократ Еліот Енгель та республіканець Майкл Маккол хочуть внести поправки до закону про фінансування Пентагону.

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Крім скасування заборони на постачання Києву переносних зенітно-ракетних комплексів, зміни передбачають збільшення військової допомоги Україні.

Експерти переконані – поправку мають ухвалити без проблем, та щоб вона набула чинності, її має підтримати низка американських відомств, і зокрема, Міноборони.

Нагадаємо, Росія може вийти з договору з США про наступальне озброєння.

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