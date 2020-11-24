У США розпочався процес передачі влади Байдену – що про це потрібно знати

У США розпочався процес передачі влади новобрачному президенту Джо Байдену. Чинний глава Америки Дональд Трамп дав розпорядження Адміністрації загальних служб, яка опікується питаннями зміни президента, виконати протоколи.

Цей крок дозволить Байдену офіційно робити призначення в адміністрації, отримувати інформацію від силових відомств і брати участь у брифінгах з питань національної оборони.

Також команда нового президента отримає майже $7 млн з бюджету, які покриють витрати транзитного періоду.

Старт офіційному переходу дала очільниця Генеральної адміністрації США, установи, яка опікується забезпеченням діяльності американського уряду. За кілька хвилин після того, як інформація з’явилася у пресі, про свою згоду на початок переходу написав у Twitter Трамп.

Новий голова Держдепу

На посаду державного секретаря Джо Байден номінує свого давнього радника Ентоні Блінкена. Його дідусь емігрував до США з України.

За адміністрації Обами, Блінкен був заступником держсекретаря, а ще раніше радником із нацбезпеки.

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Блінкен неодноразово відвідував Україну, виступав за надання зброї для протидії російській агресії.

– Сильна американська підтримка України в боротьбі проти кремлівської агресії на Донбасі та окупації Криму, і звісно рішуче заохочення внутрішніх реформ в Україні. Ось мої очікування, – розповів колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Ентоні Блінкен – переконаний прихильник НАТО та інших міжнародних альянсів та установ. Від нового держсекретаря очікують відновлення пошкоджених відносин та ролі США як глобального лідера.

Спеціальним представником президента з питань клімату стане колишній держсекретар США Джон Керрі.

На посаду посла США в ООН Байден планує номінувати дипломатку із 35-річним стажем Лінду Томас-Грінфілд.

А на посаду міністра фінансів, за повідомленням преси, колишню очільницю федерального резерву Джанет Єллен.

Вибори в США

3 листопада у США пройшли президентські вибори. Підрахунок голосів у всіх штатах вже закінчився. За підсумками голосування перемогу на президентських виборах здобув демократ Джо Байден.

Прогнозується, що Джо Байден переможе Дональда Трампа з рахунком 306 проти 232 в колегії виборників США.