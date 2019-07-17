У США розробили персональний суперлегкий електрогелікоптер Hexa

На роботу – на власному гелікоптері. Гарна думка, особливо для київських заторів. І не далеке майбутнє, вважають американські конструктори. Вони розробили прототип персонального електричного гелікоптера. Аби ним керувати – не потрібно буде навіть ліцензій. Якщо звичайно дасть дозвіл федеральне авіаційне агентство США.

В американському місті Остіні у штаті Техас вже розробили цілком реалістичний прототип такого виду особистого транспорту. Компанія Ліфт Ейркрафт назвала свою новинку Hexa. Автори проекту стверджують, що для користування таким апаратом, оснащеним автопілотом, не потрібно буде жодних ліцензій – лише коротке тренування.

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Електрична літальна машина з вертикальними злетом і посадкою зовні подібна до дрона. Обладнана 18 електричними пропелерами, конфігурація яких, за словами інженерів, гарантуватиме безпеку. Тепер слово за федеральним авіаційним агентством США, яке має дати дозвіл на використання новинки.

Перші комерційні перевезення на таких дронах у компанії планують уже наприкінці цього року в 25 містах Сполучених Штатів. 15-хвилинна подорож коштуватиме 250 доларів.

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