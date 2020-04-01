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У США від Covid-19 можуть померти 2 млн людей, Європа готується до піку – прогнози

У Європі та Америці короновірус сягнув рекордних показників. Зокрема, в Іспанії протягом останньої доби 864 смерті від коронавірусу, а в Америці 912 – це найбільше від початку епідемії. У Франції також смертність зросла – 499 людей за добу.

Загалом у світі нині понад 850 тис. хворих і 42 тис. людей померли. Докладніше про ситуацію з пандемією у світі дивіться у сюжеті Анни Боль.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у США через коронавірус посилили карантин.

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