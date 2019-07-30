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У США звільнений співробітник Walmart розстріляв людей в супермаркеті

В американському супермаркеті Walmart сталася стрілянина. Загинуло двоє людей – працівники магазину. Ще двоє були поранені. Це сам стрілець і поліцейський.

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Їх відвезли до місцевих лікарень. Трагедія сталася у місті Саутхевен, штат Міссісіпі. Стріляв колишній працівник супермаркету, якого у понеділок відсторонили від роботи. Адже напередодні він пригрозив ножем клієнтові.

До слова, у Нігерії терористи атакували людей на похоронах, 65 загиблих.

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