У США звільнений співробітник Walmart розстріляв людей в супермаркеті
В американському супермаркеті Walmart сталася стрілянина. Загинуло двоє людей – працівники магазину. Ще двоє були поранені. Це сам стрілець і поліцейський.
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Їх відвезли до місцевих лікарень. Трагедія сталася у місті Саутхевен, штат Міссісіпі. Стріляв колишній працівник супермаркету, якого у понеділок відсторонили від роботи. Адже напередодні він пригрозив ножем клієнтові.
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2019-07-30
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