Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
У столиці швидкісний ліміт | HMMWV вже у ЗСУ | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
– Зведення Генштабу;
– Від удару БпЛА на Херсонщині постраждав літній чоловік;
– Обстріл Харківщини: поранено жінку;
– Військова допомога Україні та Ізраїлю;
– Ізраїль продовжує розширену наземну операцію у секторі Гази;
– 10 Хаммерів для українських захисників прибули до України;
– Повітрофлотський проспект у Києві планують перейменувати;
– Відьогодні у столиці починає працювати єдиний швидкісний ліміт.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16:30 (01.11.2023).
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