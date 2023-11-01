У столиці швидкісний ліміт | HMMWV вже у ЗСУ | Новини Факти ICTV за 01.11.2023

– Зведення Генштабу;

– Від удару БпЛА на Херсонщині постраждав літній чоловік;

– Обстріл Харківщини: поранено жінку;

– Військова допомога Україні та Ізраїлю;

– Ізраїль продовжує розширену наземну операцію у секторі Гази;

– 10 Хаммерів для українських захисників прибули до України;

– Повітрофлотський проспект у Києві планують перейменувати;

– Відьогодні у столиці починає працювати єдиний швидкісний ліміт.

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