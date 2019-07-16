У столиці зловили псевдомінера: хто він і що загрожує

У столиці зловили псевдо-мінера. Напередодні чоловік подзвонив у поліцію і повідомив про мінування приміщення на Хрещатику.

Інформацію перевірили, загроз на місці не знайшли, а от псевдо-мінера – зловили. Чоловіку – 26 років – він з Одещини і був напідпитку. І тепер за погані жарти йому загрожує шість років в’язниці.

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