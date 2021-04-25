У світі зробили понад мільярд щеплень від коронавірусу: яка країна в лідерах

За даними видання Forbes, яке має особисту тренінг систему, у світі зробили вже понад мільярд вакцинацій від коронавірусу.

Масова імунізація на планеті стартувала 5 місяців тому. Перші щеплення почалися у Британії. На США припадає майже чверть з усіх світових вакцинацій. За останній тиждень там робили майже 3 млн ін’єкцій за день.

Утім найбільшу кількість свого населення зміг щепити Ізраїль – майже 60% вже отримали дві дози вакцини. Намагається наздогнати темпи імунізації Угорщина. Там щепили майже 40% населення.

Також помилки під час щеплення допустили у Франції. Там у місті Еперне понад 140 осіб замість вакцини від коронавірусу Pfizer отримали фізичний розчин.

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