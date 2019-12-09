У Світловодську знову прорвало магістральну мережу – без тепла сотня будинків
Знову проблеми з опаленням у 45-тисячному Світловодську на Кіровоградщині.
У ніч проти неділі через масштабний порив на магістральній мережі знову зупинилася третя котельня. Без тепла понад сотня будинків, 7 садочків і чотири школи.
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У звичайному режимі працюють лише п’ять шкіл міста. У решті – навчаються тільки випускники – 9 та 11 класи.
Чиновники не виключають, що через проблеми з опаленням учням доведеться вчитися у дві зміни.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Світловодськ продовжує замерзати.
2019-12-09
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