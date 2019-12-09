У Світловодську знову прорвало магістральну мережу – без тепла сотня будинків

Знову проблеми з опаленням у 45-тисячному Світловодську на Кіровоградщині.

У ніч проти неділі через масштабний порив на магістральній мережі знову зупинилася третя котельня. Без тепла понад сотня будинків, 7 садочків і чотири школи.

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У звичайному режимі працюють лише п’ять шкіл міста. У решті – навчаються тільки випускники – 9 та 11 класи.

Чиновники не виключають, що через проблеми з опаленням учням доведеться вчитися у дві зміни.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Світловодськ продовжує замерзати.

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