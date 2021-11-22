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У таборі мігрантів на польсько-білоруському кордоні стався спалах Covid-19

Юля Захарченко редакторка стрічки

Спалах коронавірусу стався у таборі мігрантів, яких режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зігнав до польського кордону.

Білоруська влада повідомила, що з тяжкою формою хвороби до лікарні потрапили близько сотні людей. Всі Covid-хворі з логістичного центру Брузги, де їх розмістили, щоб не мерзли на морозі.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі залишається неспокійною. Час від часу мігранти намагаються прорватися на територію Польщі.

Москва має тиснути на Білорусь через міграційну кризу, заявило міністерство закордонних справ Франції. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав напередодні Естонію, Латвію та Литву, де обговорив з колегами кризи, з якими зіткнулася Європа.

Першою він називає політичну кризу. Йдеться про гібридну війну, яку, за його словами, за допомогою мігрантів розпочав самопроголошений президент Лукашенко.

Матеуш Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: Getty Images

Друга серйозна криза – газово-енергетична. Вона створена штучно, наголосив Моравецький. Третя – безпосередньо стосується і нашої країни.

– По-третє, виразно бачимо, і про це повідомляють інформаційні агентства всього світу, зростання військової активності Росії у цій частині Європи, та, зокрема, навколо України, – зазначив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Польща може закрити кордон з Білоруссю - Моравецький

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