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У третині дитячих таборів України порушено санітарні норми – Держпродспоживслужба

Третина вітчизняних дитячих таборів порушують санітарні норми – повідомляють у Держпродспоживслужбі. З початку літа провели 10 тис. перевірок. У кожному третьому закладі оздоровлення та відпочинку дітей – знайшли порушення санітарних вимог.

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У харчоблоках антисанітарія, готують із заборонених продуктів, порушують правила зберігання харчів і часто не мають документів на них. Лідери-порушники – Херсонська, Черкаська і Житомирська області.

До слова, масове отруєння на базі відпочинку Медик-2 на Одещині: причина та стан дітей.

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