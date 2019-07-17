У третині дитячих таборів України порушено санітарні норми – Держпродспоживслужба

Третина вітчизняних дитячих таборів порушують санітарні норми – повідомляють у Держпродспоживслужбі. З початку літа провели 10 тис. перевірок. У кожному третьому закладі оздоровлення та відпочинку дітей – знайшли порушення санітарних вимог.

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У харчоблоках антисанітарія, готують із заборонених продуктів, порушують правила зберігання харчів і часто не мають документів на них. Лідери-порушники – Херсонська, Черкаська і Житомирська області.

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