У трьох пасажирів серйозні травми! Літак Delta Air Lines потрапив у потужну турбулентність
Потужна турбулентність у США. П’ять пасажирів у лікарні.
Лайнер авіакомпанії Delta Air Lines летів з Каліфорнії до Сіетла.
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Над штатом Невада судно почало сильно трусити. Один з пасажирів зафільмував наслідки турбулентності.
На підлозі салону перекинутий візок з їжею та речі мандрівників. У трьох пасажирів серйозні травми.
Через інцидент пілоти здійснили екстрену посадку у Неваді.
До слова, на борту літака МАУ знайшли невідому речовину, рейс відклали.
2019-02-14
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