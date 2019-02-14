У трьох пасажирів серйозні травми! Літак Delta Air Lines потрапив у потужну турбулентність

Потужна турбулентність у США. П’ять пасажирів у лікарні.

Лайнер авіакомпанії Delta Air Lines летів з Каліфорнії до Сіетла.

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Над штатом Невада судно почало сильно трусити. Один з пасажирів зафільмував наслідки турбулентності.

На підлозі салону перекинутий візок з їжею та речі мандрівників. У трьох пасажирів серйозні травми.

Через інцидент пілоти здійснили екстрену посадку у Неваді.

До слова, на борту літака МАУ знайшли невідому речовину, рейс відклали.

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