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У Тростянці люди перекрили дороги до спиртозаводу через сморід

Цілодобове чергування та перекриті всі дороги до місцевого спиртозаводу. Так у Тростянці люди намагаються зупинити виробництво на підприємстві. Мешканці вже два роки, після відновлення роботи заводу,  просто задихаються від смороду, який виникає через бродіння на так званих полях фільтрації.

Бардових полів фільтрації – 40 га. З настанням спеки вони розносять сморід по всій окрузі. Під час виробництва на спиртозаводі протягом доби утворюється 700 кубометрів барди – це рідкі відходи спирту. Їх по трубах зливають на поля, розташовані на північ від селища.

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Щодобово закачують тонни органічних залишків, які гниють. 70 років тому така технологія фільтраційних відстійників вважалася для спиртозаводів нормальною, однак сучасні підприємства вже давно мали перейти на сучасні технології – це або встановлення біогазової установки, або переробка відходів у спеціальних приміщеннях.

Керівництво заводу переконує – не вони причина всіх бід, мовляв, на їхні поля та інші підприємства скидають рідкі відходи. Впевнені, що навпаки роблять чимало корисного –  за півтора року заплатили в бюджет понад 5 млн грн, створюють робочі місця.

Проте результати лабораторних досліджень – підтвердили шкідливість викидів.

Тож в обладміністрації також вимагають припинити на два місяці роботу заводу. На підприємстві переконують – не можуть зупинитись навіть на тиждень.

До слова, на Харківщині закривають дві школи: батьки та учні обурені.

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