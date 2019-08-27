У центрі Чернівців обвалився будинок з жінкою та дітьми всередині
У центрі Чернівців обвалилася стіна житлового будинку. В цей час там перебувала жінка з дітьми.
Ніхто, на щастя, не постраждав. Люди встигли вчасно вийти.
З будівлі випали два вікна, посипалася цегляна стіна. Попередньою причиною обвалу називають слабкий фундамент, що не витримав робіт із гідроізоляції будинку.
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2019-08-27
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